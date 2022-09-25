Несколько полицейских получили ранения во время беспорядков, устроенных в воскресенье у посольства Ирана в Лондоне, об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

«Во второй половине дня в воскресенье, 25 сентября, большое число протестующих собрались по адресу [посольства Ирана] при намерении значительной группы организовать беспорядки. После того, как протестующие попытались прорвать полицейские кордоны и начали кидать петарды в сотрудников полиции, на место были направлены дополнительные полицейские ресурсы в дополнение к тем, кто был на месте. Пять человек были задержаны, в том числе за нарушение общественного порядка с применением насилия. Мы в курсе того, что несколько сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков, судя по всему, никто из них не ранен серьезно», — говорится в коммюнике.

Как заметили в Скотленд-Ярде, возле дипломатического представительства Исламской Республики останется дежурить большое число сотрудников полиции, которые будут «следить за обстановкой».