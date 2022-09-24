Обвинения Украины со стороны Ирана во «влиянии третьих стран» являются ложными. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом после передачи дронов армии РФ.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Единственной «третьей стороной» являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о «внешнем влиянии», — подчеркнул Николенко.