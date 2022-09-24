Иран передал беспилотники россиянам, решив поддержать войну против украинцев. Несмотря на санкции, изоляцию и отвратительную репутацию, Тегеран пошел на этот шаг, не поняв, как подняться со дна цивилизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

«Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России — крайне отсталой в техническом плане стране — современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации», — написал.

Напомним, что вчера российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе, полученными РФ от Ирана. В результате чего два человека погибли, а еще два получили ранения.