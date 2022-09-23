Данные разведки и различных СМИ по оказанию помощи Ирану России вооружением подтвердились. Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины отреагировать на это.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

«Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. К сожалению, данные разведки и сообщений в СМИ окончательно подтвердились на поле боя», — пишет Никифоров.

По словам пресс-секретаря президента, помощь Ирану России вооружением является шагами Тегерана против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни наших граждан.

«Напомню, публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины», — отметил спикер.