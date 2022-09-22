Государственная дорожная полиция будет выдавать регистрационные знаки автомобилей в электронном виде. Об этом сказано в «Положении о центральной информационной системе Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД)», утвержденном Указом президента Ильхама Алиева.

Также будут составляться электронные талоны о проведении государственного технического осмотра транспортных средств.

При этом после государственного техосмотра по заявлению владельцев транспортных средств, участвующих в международных пассажирских и грузовых перевозках, им также будет выдан ваучер государственного технического осмотра на бумажном носителе.