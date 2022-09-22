Азербайджан хочет удвоить поставки природного газа в Европу в течение следующих 5 лет. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на Румынской международной газовой конференции, передает Trend.

«Мы ведем серьезные обсуждения со всеми нашими партнерами, в том числе и с Еврокомиссией, по вопросу расширения Южного газового коридора. Здесь мы можем говорить о среднесрочной цели. Мы хотим удвоить в течение следующих 5 лет наши поставки природного газа в Европу с тем, чтобы обеспечить больше поставок природного газа тем нашим партнерам, которые уже получают наш газ Азербайджана, а также расширить наши поставки газа в новый регион — из южной части Европы на Западные Балканы и далее. Это наш план. Но, конечно, здесь мы должны понимать, что это не может произойти за один день. Нужны межправительственные консультации и инвестиционные решения. Также необходимы контракты, обязательства со стороны стран-потребителей. А по производству нам также нужны инвестиционные решения. Весь этот пакет должен быть реализован как можно скорее, потому что мы не можем терять слишком много времени», — сказал он.