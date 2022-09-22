Иранцы столкнулись с почти полным отключением интернета на фоне массовых протестов против правительства в связи со смертью женщины, задержанной полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба, пишет агентство Bloomberg.

Один из иранских чиновников намекнул в беседе с агентством, что такие меры могут быть приняты из соображений безопасности. Из-за потери связи людям будет сложнее организовывать протесты и делиться информацией о продолжающемся подавлении правительством инакомыслия, рассказал чиновник.