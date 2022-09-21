Второй карабахской войны могло и не быть, если бы Армения прислушалась к нашему слову. Если бы они добровольно покинули наши земли, второй карабахской войны не было бы. Бои апреля 2016 года стали для нас большой победой, как с моральной, так и со стратегической точки зрения. Освобожденные нами в результате тех боев высоты создали для нас дополнительные возможности, в том числе и для нашей успешной кампании во Второй карабахской войне.

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе церемонии поднятия флага в Лачине.

«После апрельских боев Армения боялась и фактически была готова вывести свои войска с оккупированных земель, и даже обещала это сделать. Однако после этого они не сдержали своего слова. Апрельские бои не стали для них уроком. Через два года после этого в Нахчыване была проведена операция «Гуннут», были взяты под контроль стратегические высоты. Это не послужило им уроком. Наконец, Вторая карабахская война привела к полному поражению армянской армии, а победоносная азербайджанская армия освободила свою Родину. Мы думали, что это в конечном итоге преподаст им урок. Потому что армянская армия полностью уничтожена. Страна с 10 000 дезертиров во время войны не способна вести войну ни физически, ни морально.

Мы предложили им мир сразу после войны. Это, пожалуй, один из редких случаев в мировой военной истории, когда наша земля уже 30 лет находится под оккупацией, наш народ живет в страданиях, разрушены наши исторические и религиозные памятники, разрушены наши города, заложено более миллиона мин, но мы предложили мир. Однако мы по-прежнему видим, что Армения не хочет мира, она по-прежнему живет реваншистскими идеями. Мы предложили начать процесс делимитации. Они растянули его примерно на год. Сейчас этот процесс хоть и начался, но носит чисто формальный характер, никаких переговоров по существу, никаких дискуссий по картам нет. Мы подготовили все карты. Как карты 20 века, так и карты предыдущей эпохи и работы по делимитации должны вестись по этим картам», — отметил президент.