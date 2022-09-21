Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 сентября поднял флаг Азербайджана в городе Лачин. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В конце сорокачетырехдневной Отечественной войны Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции, чем была подтверждена историческая Победа Азербайджана. В результате этого акта капитуляции Армения была вынуждена вывести свои войска с оккупированной части Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, что она и сделала.

Часть Лачинского и Кельбаджарского районов были освобождены в ходе 44-дневной Отечественной войны. Южная часть Лачина и северная часть Кельбаджара были освобождены от захватчиков победоносной азербайджанской армией. Однако город Лачин был вне нашего контроля. Причиной этого было то, что шоссе, соединяющее Армению с Ханкенди, проходит через середину города, и поэтому мы не могли взять под контроль город Лачин. Однако в результате переговоров, проведенных 9 ноября, по моему настоянию в документе было определено строительство альтернативной дороги, а договоренности о строительстве новой дороги должны быть заключены в течение 3 лет. Мы быстрее выполнили договоренности, маршрут новой дороги был согласован с российской стороной, и мы приступили к строительству новой дороги, приняв срочные меры. Этот период занял всего один год и 8 месяцев. То есть через год и 8 месяцев альтернативный путь был готов. Мы официально отправили уведомление о том, что дорога готова 2 августа, а 5 августа Азербайджан входит в город Лачин. После этого к нам обратились армяне, проживающие в Карабахе, и попросили дать им дополнительное время до 25 августа. Хотя здесь было незаконное поселение, мы все же проявили человечность и дали им эту возможность. Таким образом, 26 августа азербайджанская армия вошла в город Лачин.

Это историческое событие. Освобождение Лачина навсегда останется в истории. Сегодня в городе Лачин, в центре города, на центральной улице я поднял азербайджанский флаг. Этот флаг будет развеваться здесь вечно», — сказал глава государства.