Девять жителей Лянкяранского района, в том числе трое детей, попали в больницу с признаками пищевого отравления после употребления домашних консервированных помидоров, сообщает Report.

Все пострадавшие – члены одной семьи из села Осакюча. Они обратились в отделение инфекционных заболеваний Лянкяранской центральной районной больницы.

После оказания необходимой медицинской помощи пациенты отказались оставаться в стационаре и выписались по собственному желанию.

По предварительной информации, недомогание у членов семьи возникло после употребления консервированных помидоров домашнего приготовления.

В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) сообщили, что по данному факту начато расследование.