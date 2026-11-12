Один из корпусов Научно-исследовательского института легочных заболеваний в Азербайджане признан аварийным. В связи с этим его эксплуатация приостановлена, а медицинский персонал и пациенты временно переведены в другое здание учреждения. Как сообщили Minval в Министерстве здравоохранения республики, данное решение было принято в целях обеспечения безопасности.

В ближайшее время планируется организовать оказание специализированной медицинской помощи пациентам в других подведомственных научно-исследовательских институтах и специализированных медучреждениях.

Пациентов будут направлять в профильные учреждения с учетом медицинских показаний и потребностей в лечении.