В Азербайджане в ближайшие годы владельцев старых автомобилей могут привлечь к обязательной утилизации машин. Об этом Minval заявил председатель правления Азербайджанской ассоциации автомобильных дилеров (AADA) Эйюб Алиев.



По его словам, одним из факторов, способных изменить авторынок, станет постепенный вывод из эксплуатации автомобилей, не соответствующих экологическим требованиям. В частности, уже в ближайшие месяцы в Азербайджане ожидается резкое падение цен на автомобили с «пробегом». Произойдет это не случайно. Поспособствует этому программа по декарбонизации секторов экономики. Кстати, об этом говорится в документе «Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития Азербайджана».

В перспективе до 2035 года в Азербайджане должно произойти обновление автопарка за счет отказа от старых автомобилей в пользу электромобилей. Тем самым уже в ближайшие годы автомобили с двигателем внутреннего сгорания начнут пользоваться меньшим спросом.



«Вполне ожидаемо внесение изменений в Закон «Об утилизации», предусматривающие утилизацию подержанных автомобилей не в добровольном порядке, а в зависимости от года производства. Перед автовладельцами могут поставить определённые условия, связанные с годом производства и состоянием транспортного средства. Например, автомобили с 40-летним «пробегом» будут подвержены утилизации», — сказал председатель правления.



Однако, как отметил собеседник, в рамках утилизации возраст автомобиля не обязательно должен быть единственным критерием. Учитываться могут его техническое состояние и соответствие экологическим нормам. Например, хорошо сохранившиеся ретроавтомобили могут получить особый статус и не подпадать под общие ограничения.



Глава AADA также обратил внимание на необходимость учитывать интересы населения при реализации программ утилизации.



«Надеюсь, что этот процесс будет проходить так, чтобы никого не оставлять без поддержки. Думаю, государственная поддержка даст возможность гражданам получить определенную скидку при покупке нового автомобиля», — отметил он.



По мнению Алиева, такая мера могла бы облегчить замену старых машин для граждан, которые не располагают достаточными средствами для приобретения нового транспортного средства.