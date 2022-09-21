Союзники по НАТО оказывают военную поддержку Украине с самого начала войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«В частности, наш союзник США и другие страны оказывают беспрецедентную военную поддержку Украине. Конечно, это сказывается на военных резервах этих стран. Наши военные резервы уменьшились, и мы должны увеличить их, чтобы быть готовыми. Вот почему мы, союзники, очень тесно сотрудничаем в сфере военной промышленности. В ближайшее время в Генштабе НАТО состоится встреча директоров по вооружениям стран-членов альянса. Мы также изучаем возможности сотрудничества с нашими партнерами в сфере военной промышленности», — отметил Столтенберг.