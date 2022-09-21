Взломан сайт Центрального банка Ирана.
Причиной взлома стала хакерская атака. Сообщается, что сайт не обновляется и некоторые рубрики удалены.
Также отмечается, что хакерской атаке подвергся и сайт Кабмина Ирана, информирует АПА.
Взломан сайт Центрального банка Ирана.
Причиной взлома стала хакерская атака. Сообщается, что сайт не обновляется и некоторые рубрики удалены.
Также отмечается, что хакерской атаке подвергся и сайт Кабмина Ирана, информирует АПА.
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