Взломан сайт Центрального банка Ирана.

Причиной взлома стала хакерская атака. Сообщается, что сайт не обновляется и некоторые рубрики удалены.

Также отмечается, что хакерской атаке подвергся и сайт Кабмина Ирана, информирует АПА.