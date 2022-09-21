Конфисковано арестованное имущество бывшего заместителя начальника Следственного управления Министерства национальной безопасности, полковника Ясина Мамедова.

В приговоре, зачитанном сегодня в Бакинском военном суде, отмечено, что конфисковано в пользу государства имущество общей стоимостью 278 600 манатов, оформленное Ясином Мамедовым на свое имя и на имя своего родственника Фарида Мамедова:

— дом стоимостью 102 200 манатов на улице Микаила Мушфига в Баку;

— квартира стоимостью 104 тыс. манатов на улице Кероглу Рагимова в Наримановском районе;

— земельный участок стоимостью 72 тыс. манатов в Лагишском дачном массиве в Сабунчинском районе.