Обнаружены еще 90 мин, установленных армянами в Лачыне.

Как сообщает Министерство обороны, сообщается, что продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию мин, установленных диверсионными группами вооруженных сил Армении.

20 сентября в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями на территории Лачынского района, в ущелье горы Бейюк Ишыглы были обнаружены еще 90 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии с высоким профессионализмом продолжают работы по очистке заминированных противником территорий.