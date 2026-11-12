Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставил вооруженным силам страны право проводить операции без географических ограничений, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил старший советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммадреза Нагди.

По его словам, соответствующий указ дает иранским военным полную свободу действий для ответа на возможные действия противника.

«Если враг допустит малейшую ошибку, вооруженные силы смогут дать адекватный ответ в любой точке мира, где сочтут нужным», — подчеркнул Нагди.