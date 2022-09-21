НАТО, оказывая военную помощь Украине, не воюет с Россией, заявил в интервью эстонскому телеканалу ERR председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

«НАТО не воюет с Россией. Это я считаю предельно понятным. Если бы Россия напала на какое-то из наших государств-членов, тогда было бы совершенно ясно, <…> что мы будем защищать каждый кусочек территории нашего союзника», — сказал он.

Бауэр отметил, что альянс поставляет Киеву «нелетальную» помощь, например, средства связи, медицинское оборудование, дроны и т. д. В целом поддержку Украине, не только военную, оказывают 50 стран, среди которых есть и не входящие в НАТО (в альянсе состоят 30 государств), указал адмирал.

«Своими действиями НАТО поддерживает Украину и неотъемлемое право Украины защищаться», — отметил Бауэр.