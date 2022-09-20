Во вторник, 20 сентября, украинские военные уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе. Об этом говорится в сообщении воздушных сил ВСУ.

«Военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбит очередной российский штурмовик Су-25″, — говорится в заявлении.

Также военные сообщили, что в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» удалось сбить дрон врага.

«Сбит вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136» иранского производства, который российские войска маркируют как «Герань-2», — заявили военные.