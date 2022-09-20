Захватчик «Банка Грузии» озвучил новые требования: вертолет, удочка и российский флаг. Также неизменным остается требование выкупа в $2 млн.

До окончания ультиматума остается меньше часа. Условия были озвучены во время последнего прямого включения через соцсети заложников.

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Грузинская полиция освободила двух заложниц из банка в Кутаиси, который захватил вооруженный мужчина, сообщает «Sputnik Грузия».

В МВД страны уточнили, что было захвачено 12 человек.

Утверждается, что нападавший взял в заложники клиентов и сотрудников банка. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщают очевидцы, захватчик сделал предупредительный выстрел.

«Котята, принесите два миллиона долларов», — потребовал нападавший. Он подчеркнул, что деньги нужно выдать в течение трех часов.

Грузинское МВД подтвердило нападение и заявило, что проводятся «все необходимые и неотложные процедуры, также ведутся следственные и оперативные мероприятия».

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В Кутаиси, Грузия, вооруженный мужчина в маске захватил заложников в одном из местных банков. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

По данным источника, 20 сентября 2022 года неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в здание одного из банков Кутаиси и взял в заложники посетителей и работников учреждения.

Отмечается, что число заложников и требования захватчика пока неизвестны. Очевидцы происшествия рассказали, что рядом со зданием банка были слышны звуки выстрелов. По словам одной из свидетельниц инцидента, злоумышленник требует выдать ему 2 млн, валюта не уточняется.

В настоящий момент правоохранительные органы ведут спецоперацию по освобождению заложников.