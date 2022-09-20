Как уже сообщалось ранее, правительство Турции с 1 октября вдвое увеличит плату за проезд через Босфорский пролив. Это решение касается также и азербайджанских судов.

Руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) Мехман Мехдиев подтвердил Report этот факт:

«Да, нам направлено официальное уведомление о повышении цен. Если до сих пор мы платили плату за проезд в размере 2500 долларов США за 5000-тонное сухогрузное судно, то со следующего месяца эта цифра составит 5000 долларов США».