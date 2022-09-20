В августе текущего года во временно оккупированном Крыму раздался ряд громких взрывов на военных аэродромах и вблизи штабов морского флота РФ. В связи с этим, вероятно, российское военное командование отдало приказ передислоцировать подлодки класса KILO из Севастополя в Новороссийск в Краснодарский край на юге РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Гарантия базирования российского Черноморского флота, вероятно, была одной из причин незаконной аннексии полуострова в 2014 году. Однако полномасштабная военная агрессия России против Украины поставила под угрозу безопасность этих объектов, сообщает разведка.

Только за последние два месяца взрывы произошли в главном штабе флота и на аэродромах морской авиации. Изменение уровня локальной угрозы российской безопасности напрямую связано с усилением украинских возможностей наносить дальние удары.

В частности, в начале августа был значительно поврежден аэродром «Саки» в Новофедоровке. Чуть позже взрывы раздались на военной авиабазе в пгт. Гвардейское.

Ранее аналитики уже предполагали, что главное военное значение ударов по территории Крыма не в количестве уничтоженных самолетов, а во влиянии на чувство безопасности ВВС РФ.