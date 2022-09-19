Территории и пути снабжения, заминированные диверсионными группами во время широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, расчищаются инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии.

Об этом сообщает Минобороны.

В результате разминирования, проведенного на территории Лачинского района, 18 сентября в ущелье северо-восточной части горы Беюк Ишыглы были обнаружены и обезврежены 122 противопехотные мины Э-001 М, произведенные в Армении в 2021 году.

Продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях.