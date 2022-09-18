Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 136, сообщает телеканал Al Jazeera.

По их данным, еще по меньшей мере 120 человек пострадали от стихийного бедствия.

4 сентября Al Jazeera проинформировала, что в результате наводнений погибли 112 человек, более 4 тыс. домов было разрушено. По информации телеканала Al-Hadath, международный аэропорт в столице Судана Хартуме вынужден был в тот же день частично приостановить свою работу на несколько часов по причине непогоды.

Начавшиеся в Судане в мае проливные дожди привели к затоплению целых городов и заставили тысячи людей покинуть свои дома. Сильнее всего стихия затронула штаты Нагр эн-Нил, Северный Кордофан, Эль-Гезира, Южный Дарфур и Южный Кордофан, а также Белый Нил.