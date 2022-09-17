Директор полной средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене, заслуженный учитель Украины, лауреат ордена «Достлуг» Валентина Антоненко направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

В письме выражается благодарность за ремонт школы, выполненной компанией SOCAR Energy Ukraine, в соответствии с указанием президента Ильхама Алиева.

«Благодаря Вам наши ученики продолжат обучение в прекрасно отремонтированных классах. Я счастлива передать Вам и Вашей семье добрые пожелания наших учащихся, которые испытывают огромную радость», — говорится в письме.