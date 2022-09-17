Король Карл III дал принцу Гарри разрешение надеть военную форму впервые с 2020 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ожидается, что Гарри будет в военной форме во время траурного бдения у гроба своей бабушки, британской королевы Елизаветы II, в субботу, 17 сентября.

Принц лишился права носить военную форму после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи и переезда в США в 2020 году. Сообщалось, что потеря связей с армией стала для него серьезным ударом. Он закончил военную академию, дважды бывал в командировках в Афганистане в качестве военного пилота и ценил этот период своей жизни.