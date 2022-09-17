Обнародована программа визита спикера Палаты представителей Сената США Нэнси Пелоси в Армению.

Посольство США в Армении сообщило, что Пелоси прибудет в Ереван сегодня вечером.

«17-19 сентября спикер Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами и обсудит американо-армянские отношения, текущую ситуацию с безопасностью», — говорится в сообщении.

Тем временем, как пишут армянские паблики, перед приездом Пелоси баннер с президентом РФ Владимиром Путиным убрали с дороги аэропорта «Звартноц» в Ереване. Кроме того, в Ереване развесили американские флаги.