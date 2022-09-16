Президент России Владимир Путин назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «премьер-министром».
«Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, я очень рад нашей новой встрече…», — заявил Путин.
Президент России Владимир Путин назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «премьер-министром».
«Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, я очень рад нашей новой встрече…», — заявил Путин.
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