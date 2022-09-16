22-летняя Махса Амини из Иракского Курдистана приехала в Тегеран навестить родственников, когда ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку обвинили в неподобающем ношении хиджаба (просто платка на голове оказалось слишком мало) и доставили в полицейский участок, куда направился и ее брат. Пока он ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи. После этого Амини увезли в больницу.

Между задержанием и больницей прошло прошло всего пару часов. В это время полицейские, уверявшие, что всего лишь проведут “инструктаж”, жестоко избивали девушку. Амини пережила инсульт и сердечный приступ, ее почки отказали — девушка впала в кому. Официальные лица отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто начались проблемы с сердцем. До сегодняшнего дня она боролась за жизнь в больнице. Сегодня местные журналисты и правозащитники сообщили, что она скончалась.