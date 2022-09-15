Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе являются самой серьезной эскалацией ситуации с 2020 года. Эта эскалация демонстрирует важность процесса делимитации границ.

Об этом говорится в заявлении помощника Генсека по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Енчи на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Мы обеспокоены ростом напряженности и призываем принять немедленные меры для деэскалации ситуации», -отметил Мирослав Енча.

Енча поприветствовал объявленное накануне установление режима прекращения огня и призвал стороны соблюдать его.

Он заявил, что боестолкновения на армяно-азербайджанской границе привели к жертвам с обеих сторон. Так, с азербайджанской стороны убит 71 военный и 2 гражданских получили ранения.

«Нынешняя эскалация на границе имеет потенциал дестабилизировать регион. Важно продолжать работу по мирному урегулированию. Мы полностью поддерживаем международные усилия в этом направлении. ООН остается в тесном контакте со сторонами», -сказал он.

Енча также призвал Азербайджан и Армению предпринять шаги для подписания мирного договора.