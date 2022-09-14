В результате широкомасштабной провокации ВС Армении, начавшейся ночью 12 сентября на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы, ранены двое гражданских лиц.

Об этом говорится в совместной информации Министерства обороны и Генеральной прокуратуры.

В результате обстрела со стороны подразделений ВС Армении были ранены занимавшиеся животноводством житель села Бозлу Кяльбаджарского района, проживающий в селе Вейисли Геранбойского района Мусаев Асим Иса оглу (1975 г.р.), и житель села Агдабан Кяльбаджарского района, проживающий в селе Гарачинар Геранбойского района Оруджев Арзуман Иман оглу (1984 г.р).

В настоящее время А.Мусаев проходит лечение в больнице № 1 им. Аббаса Саххата в Гяндже, его состояние оценивается как средне-тяжелое. Оруджев после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

В настоящее время в рамках возбужденного в Военной прокуратуре уголовного дела расследуются оба факта.