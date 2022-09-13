Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку Агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,7 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этой распоряжении, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.