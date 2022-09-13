Как уже сообщал Minval.az, в ночь на 13 сентября вооруженные силы Армении устроили масштабную провокацию на границе с Азербайджаном. В результате, имеются потери с обеих сторон. В частности, в результате ночных боев армянская сторона потеряла 150-200 военнослужащих, имеется много раненых. Кроме того, уничтожены два комплекса ПВО C-300 Армении.

Своим мнением по поводу военной авантюры с Minval.az поделился азербайджанский политолог, директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

По его словам, ночная провокация Армении на границе с Азербайджаном была совершена на фоне большого количества событий и процессов, к которым следует обратиться, чтобы понять мотив руководства Армении:

– По результатам Брюссельской встречи 31 августа до конца месяца должна состояться встреча глав МИД Азербайджана и Армении по разработке текста мирного договора;

— после встречи в Брюсселе активизировалась Россия – телефонный разговор президентов Азербайджана и России, очная встреча Путина и Пашиняна во Владивостоке;

— лидеры Азербайджана и Армении должны были принять участие в саммите ШОС в Самарканде 15-16 сентября;

— в регион прибыл и все еще находится советник США по Кавказу Филипп Рикер, который также должен посетить Баку;

На основании перечисленных пунктов Фархад Мамедов делает вывод, что «Армения оказалась в ситуации, когда должна принимать решения». «Не имеет значение это решение в российском или брюссельском треке посредничества. Решение, которое создавала бы мирную повестку», — сказал он.

Политолог отметил, что с целью затормозить процесс был выбран элемент провокации на границе – «по этой логике возможно еще и Россию с ОДКБ приплести, и все это действо разворачивается в дни визита Рикера в Баку».

«Баку дал максимально жесткий ответ, так как время, отведенное на переговоры на исходе. Армянские финты с повесткой, неугомонная ссылка на МГ ОБСЕ и «будирование» темы «статуса» и так далее… Наряду с этим Армения продолжает содержать вооруженные формирования в Карабахе», — подчеркнул он.

«Если премьер Армении будет и впредь продолжать деструктивные шаги по срыву договоренностей, то ответ Азербайджана не заставит долго ждать. Также возможно, что армянское руководство пойдет в очередной раз на принятие решений через эскалацию, так как по-другому не может объяснить своему обществу необходимость мирной повестки.

Ясно одно, что позиция Азербайджана ясная и последовательная, подкрепленная ресурсно. Позиция Армения уклончивая и противоречивая. В этих обстоятельствах, те силы, которые давали надежду Армении, должны убедить руководство соседней страны, что следует исполнять свои обязательства, иначе новые условия будут тяжелее нынешних. Ожидаем полный вывод армянских вооруженных формирований из Карабаха», — сказал политолог.

Фархад Мамедов также коснулся российского фактора в данном вопросе.

Он считает, что Россия будет сторонницей того, чтобы остановить эту эскалацию, что в принципе и произошло. И через эскалацию идти на принятие каких-то решений, так как подобная авантюра может повториться и на границе с Азербайджаном, и в зоне временного пребывания РМК.

«Поэтому в интересах России стимулировать принятие решений, особенно в контексте вывода армянских вооруженных сил из Карабахского региона и подписания мирного договора. Для того, чтобы снять очаг напряженности, где Россия в той или иной степени может стать участником конфликта», — заключил Фархад Мамедов.

Фарид Теймурханлы