Следственный комитет РФ сообщил о росте преступлений, совершенных мигрантами на территории России за пять месяцев текущего года, всего закон нарушили свыше 12 тыс. иностранцев.

«За 5 месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10% и составило 18 873 деяния. Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве по стране также увеличился (с 4,3% до 5%)», — сообщили в СК РФ по итогам совещания, проведенного председателем комитета Александром Бастрыкиным.

По оценке ведомства, выросло также число преступлений повышенной общественной опасности, совершенных иностранцами, в частности, увеличилось на 22% количество половых посягательств, совершенных мигрантами. «Одновременно возросло на 57% число особо тяжких деяний приезжих (с 3 878 до 6 000)», — отметили в СК.

Всего в текущем году нарушили уголовный закон Российской Федерации почти 12,5 тысяч иностранцев, говорится в сообщении.

Согласно информации СК, наряду с преступлениями иностранных граждан территориальными подразделениями ведомства расследуются дела в отношении чиновников, совершивших преступления в сфере миграционного учета.

Количество таких дел, по оценкам ведомства, возросло на 21%, в суд для рассмотрения по существу направлено 97 уголовных дел о совершении сотрудниками органов внутренних дел преступлений в области миграционного законодательства. К уголовной ответственности привлечены 120 человек, среди которых более 80 обвиняемых — это сотрудники миграционных подразделений ОВД.