Апелляционный суд Парижа ужесточил наказание члену армянского движения Charjoum Лорис Туфанян по делу о нападении на посольство Азербайджана во Франции, совершенное в сентябре 2022 года.

Согласно информации Report, Апелляционный суд Парижа 10 июня рассмотрел апелляционную жалобу, а сегодня вынес решение по данному делу. Суд подтвердил решение суда первой инстанции, согласно которому Туфанян признан виновным в нападении на азербайджанское посольство во Франции.

На основании этого, Туфанян приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно (ужесточение наказания, так как согласно суду первой инстанции он был приговорен к 6-тимесячному условному сроку) с добавлением дополнительного наказания — запрет на хранение или ношение оружия, подлежащего разрешению, сроком на 5 лет.

Кроме этого, после изучения материалов дела суд признал Туфаняна виновным в повреждении имущества, предназначенного для общественного пользования, совершенном группой лиц или соучастниками. Таким образом, суд признал усугубление состава преступления по сравнению с первой инстанцией.

Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции по гражданскому иску, а именно применение финансового штрафа к нему.