Бывший министр транспорта России Роман Старовойт стал первым высокопоставленным чиновником в современной истории РФ, который покончил с собой. Об этом заявил российский политик Кирилл Гончаров.

«Старовойт — первый человек такого ранга в современной России, кто покончил жизнь самоубийством. Видимо, решение у силовиков по нему было принято очень жёсткое, и он об этом узнал. Последний подобный случай был при распаде СССР, когда министр внутренних дел Борис Пуго застрелился вместе с супругой после провала путча», — отметил Гончаров.

Тем временем Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что увольнение Старовойта было лишь формальным предлогом: на следующий день его якобы ожидал привод и постановление о задержании по делу о хищении около 15 млрд рублей при строительстве фортификаций в Курской области. По данным источника, распоряжение об увольнении «в связи с невыполнением обязанностей» и подготовка уголовного дела были скоординированы заранее, а сам Старовойт об этом узнал — и свёл счёты с жизнью.

Старовойту, по данным SHOT, могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата).