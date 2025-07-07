Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров заявил, что текущий кризис в отношениях между Баку и Москвой имеет «имперско-азербайджанский характер» и происходит не с российским народом, его языком или культурой, а с политической элитой и носителями имперской идеологии. По его словам, конфликт имеет тенденцию к стабилизации.

Он подчеркнул, что не ожидает никаких визуальных или символических шагов к примирению: «Мы не увидим извинений, раскаяний или чего-то подобного, характерного для межличностного общения». По его мнению, тема постепенно утратит актуальность и уступит место другим событиям в информационной повестке, однако это не значит, что сделанные выводы будут забыты.

В качестве ключевых уроков он обозначил:

– Баку чётко сформулировал дилемму: либо дистанцирование от Москвы, либо следование правилам уважительного добрососедства;

– Москва продемонстрировала готовность отказаться от преференций стратегического взаимодействия ради имперских амбиций;

– Обе столицы дали понять, что дальнейшая конфронтация не отвечает интересам сторон.

Он также отметил, что в ближайшее время коммуникации будут сведены к протокольно-дипломатическому уровню, а спецслужбы займутся нейтрализацией деятельности «агентуры влияния».

По его прогнозу, впереди период охлаждения, который не обязательно перерастёт в «холодную войну». Однако «разрядка» или «перезагрузка» потребуют времени — не дней, а, скорее всего, месяцев.