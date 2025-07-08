Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен своим российским коллегой Владимиром Путиным, и пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом».

Трамп подчеркнул, что он «недоволен Путиным». Один из журналистов спросил американского лидера, что он планирует предпринять на этом фоне. Трамп отказался раскрывать свои ответные шаги.

«Разве мы не хотим сделать маленький сюрприз?» — отметил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп отметил, что урегулирование конфликта в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал.