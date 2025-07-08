Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о предотвращении попыток несанкционированного доступа к видеокамерам, установленным в офисах и жилых помещениях. Злоумышленники подключались к DVR-устройствам через интернет и похищали видеозаписи, содержащие личные данные, размещая их на зарубежных сайтах.

Расследование выявило также продажу аккаунтов с доступом к камерам в режиме реального времени. В результате оперативных мер были установлены адреса взломанных камер, выявлена уязвимость в системе безопасности и устранены последствия вмешательства.

СГБ совместно с другими структурами добилась удаления похищенных видеозаписей из сети и направила производителю оборудования требование устранить уязвимость. Граждан призывают соблюдать правила кибербезопасности и быть осторожными при выборе техники.