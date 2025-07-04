Позиции России в регионе Южного Кавказа заметно пошатнулись. Азербайджан же усиливается. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал российско-израильский политолог Константин Пахалюк, комментируя кризис в отношениях между Москвой и Баку.

«Задержания в Екатеринбурге имеют все-таки внутреннюю логику, логику непосредственно силовиков и местных разборок. Тут просто люди перегнули. То есть, если мы говорим про Азербайджан и Россию в целом, то надо признать, что действительно есть расхождения, и Россия теряет позиции, хотя экономически она остается для всех трех стран региона Южного Кавказа одним из ключевых партнеров. Но военно-политические позиции России заметно ослабели», — сказал он.

По его словам, идея того, что Россия может балансировать между Азербайджаном и Арменией, не вернулась. В этой связи он напомнил такие попытки российской стороны в 2020 году, а также после того, как Азербайджан вернул под свой контроль оккупированные Арменией территории.

«Азербайджан решил вопрос с Карабахом, он усиливается. Мы видим, что для России активность Турции и ее связка с Азербайджаном — не самая приятная штука. При этом РФ ничего сделать не может, потому что российская экономика в условиях крупномасштабной войны и санкций была спасена, в том числе за счет экономических отношений с Турцией», — отметил эксперт.

Говоря о решительной и жесткой ответной реакции Баку на задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, политолог указал, что сама готовность Азербайджана ответить жестко РФ говорит о том, что Баку действительно усилился в отношениях с Россией и Москве это психологически неприятно.

«Думаю, что в Москве прекрасно понимают, что Россия теряет свои позиции в регионе и отсюда идут разговоры о том, что стороны пытаются рассорить третьи силы», — добавил он.

По его мнению, стратегическая проблема России и все, что происходит в настоящий момент на постсоветском пространстве, вытекают из стремления Москвы видеть местные элиты в некоторых странах в качестве второстепенных и третьестепенных партнеров, «которые якобы обязаны идти в фарватере».

«И такого рода пренебрежение, которое засело довольно глубоко в головах московских политических элит, играет дурную роль во внешней политике России в регионе, а это не только Южный Кавказ, но и Центральная Азия, и Восточная Европа», — заключил Пахалюк.

Другой израильский политолог Леонид Пастернак назвал российско-азербайджанский кризис «эффектом домино».

«Это «эффект домино». Напряженность присутствует в отношениях с Арменией, Грузией и даже Турцией. Дипломатические связи между Азербайджаном и Россией резко ухудшились не вчера. Кризис развивался весь последний год. Я хочу напомнить, что прошло не так много времени с момента катастрофы самолета Е-190 под Актау. Ильхам Алиев отреагировал тогда крайне бескомпромиссно, хорошо понимая, что данный инцидент – это отголоски военных действий в Украине, и если не ответить жестко на сбитый гражданский борт, то трагедии могут продолжиться в силу отсутствия элементарных гарантий безопасности», — сказал эксперт.

По его мнению, эпизод со сбитым Е-190 показал, что Баку не будет выслуживаться перед Москвой, только потому что географически, исторически и политически РФ была тесным партнером.

«Стратегически Азербайджан уже гораздо ближе к Турции и НАТО, чем к России и СНГ. Место Москвы постепенно занимает Анкара. Так что здесь нет ничего удивительного. Кроме того, надо понимать, что Кремль прямо сейчас меняет внешнеполитический вектор на Южном Кавказе из-за потери регионального влияния. И в рамках этой трансформации позиция России становится избыточно жесткой», — отметил политолог.

Комментируя заявления Москвы о том, что ее с Баку пытаются рассорить третьи силы, Пастернак назвал такое поведение обычной риторикой Кремля: «Ничего необычного я здесь не вижу. Вы же всерьез не думаете, что аресты азербайджанцев в Екатеринбурге инспирированы США, ЕС, Великобританией или Китаем? Полагаю, эти политические заявления не имеют отношения к реальности и, что гораздо более важно, при неофициальных контактах с Баку по линии спецслужб и правительств двух стран о «третьих силах» могут вообще не упоминать. То есть это риторика для внутрироссийского потребления».

При этом эксперт предположил, то стороны пытаются снизить эскалацию дипломатического конфликта.

«Возможно, готовится обмен по принципу «всех на всех». Однако говорить о том, что данное смягчение приведет к полному выходу из сложившейся ситуации рано. Нужно следить за заявлениями как официального Баку, так и официальной Москвы. Думаю, что Кремль не хочет, чтобы Азербайджан окончательно ушел из-под зоны влияния России», — считает политолог.

Отвечая на вопрос о том, как будут события развиваться дальше, Пастернак сказал: «Российско-азербайджанские отношения находятся на довольно низком уровне и вряд ли завершение именно этого эпизода с арестами сильно изменит общую картину».

Пастернак сказал, что Баку будет искать новых международных партнеров, понимая, что связи с Кремлем сейчас несут для Азербайджана дополнительные ненужные риски. Азербайджан макисмально сблизился с Турцией. Возможно, будет подписан мирный договор с Арменией, что серьезно ослабит ОДКБ.

«Также я не стал бы исключать укрепления военно-политического партнерства с НАТО и Израилем», — заключил Пастернак.