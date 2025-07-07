На фоне глобальных геополитических сдвигов и изменения конфигурации в Евразии отношения между Азербайджаном и Казахстаном приобретают новое качество. Усиление тюркской интеграции, развитие транспортных коридоров, постепенное смещение центра тяжести с традиционных союзов — всё это делает взаимодействие между Астаной и Баку более значимым не только на региональном, но и на международном уровне. Показательным в этом контексте стал недавний саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедший в Ханкенди — городе, символически важном для Баку. Участие Казахстана в этом мероприятии стало ещё одним подтверждением политического сближения и солидарности двух стран в рамках расширяющегося многостороннего сотрудничества.

О текущем состоянии и перспективах этого партнёрства Minval поговорил с казахстанским политологом Талгатом Калиевым (ранее занимал пост представителя Казахстана при ОДКБ, а также работал в структурах Администрации президента РК).

По словам Калиева, отношения между Казахстаном и Азербайджаном сегодня можно назвать образцовыми с точки зрения союзничества и стратегического партнёрства. Это сближение основано не только на тюркской идентичности и историко-культурной близости, но и на высоком уровне доверия между лидерами двух стран.

«Казахстан и Азербайджан — это, во-первых, братские народы, а во-вторых, лидеров наших стран, Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева, связывают явно дружеские и доверительные отношения. Все встречи проходят в духе глубокого уважения, взаимопонимания и, как можно предположить, достаточно откровенных разговоров», — отмечает Калиев.

Сегодня фундамент стратегического партнёрства усиливается за счёт совместных инфраструктурных интересов. Одним из ключевых проектов стал Транскаспийский международный транспортный маршрут (также известный как Средний коридор), соединяющий Китай с Европой через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию, а в перспективе — через Зангезурский коридор и Турцию. Этот маршрут, по мнению Калиева, может стать самым кратким и эффективным путём между Востоком и Западом, что придаёт особую значимость координации между двумя странами.

«Для Казахстана и Азербайджана, как для ключевых стран этого коридора, чрезвычайно важно интенсифицировать сотрудничество, синхронизировать усилия, модернизировать законодательства, сближаться в области таможенных процедур. Всё это нужно для того, чтобы значительно сократить время перемещения грузов и повысить эффективность транзита», — подчёркивает политолог.

Помимо экономического аспекта, сближение Казахстана и Азербайджана проявляется и в рамках тюркской интеграции. По словам Калиева, обе страны сегодня выступают в роли драйверов развития Организации тюркских государств (ОТГ). От их руководителей исходят наиболее содержательные и прикладные инициативы: от создания инфраструктурного фонда до разработки единого тюркского алфавита.

«Я думаю, что каждый саммит будет работать на появление новых, качественных и содержательных инициатив», — резюмирует эксперт. В этом контексте показательным стал недавний саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедший в Ханкенди. Это мероприятие не только подчеркнуло усиливающуюся региональную активность Азербайджана, но и стало важным символическим шагом в укреплении политического и экономического присутствия стран-участниц, включая Казахстан, в новой архитектуре постсоветского пространства.