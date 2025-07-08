Чешская компания Excalibur Army открыла официальное представительство в Украине и планирует наладить совместное производство артиллерийских снарядов в сотрудничестве с «Украинской бронетехникой».

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Местное отделение Excalibur Army будет отвечать за заказы, технические консультации и документацию.

Ключевым направлением работы нового представительства Excalibur Army в Украине станет совместное производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 105 мм в партнерстве с компанией «Украинская бронетехника».

Ожидается, что открытие представительства будет способствовать запуску производственных линий уже в текущем году. Начальный уровень локализации составит около 50%, включая производство взрывчатой части, а со временем эта доля должна вырасти до 80%.

Как отметил генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас, предприятие готово изготовить более 100 тысяч единиц 155-мм снарядов и еще 50 тысяч — калибра 105 мм сразу после поступления государственного заказа. Кроме того, реализация совместного проекта создаст новые рабочие места для украинских специалистов.