В конце июля в Баку пройдет концерт Джастина Тимберлейка. Часть билетов на шоу купили российские поклонники, однако после обострения отношений между Азербайджаном и Россией россияне стали сдавать билеты или пытаться их перепродать, опасаясь поездки в Азербайджан, пишут российские СМИ.

Хотя представители туриндустрии успокаивают — случаев насилия в отношении туристов из РФ в Азербайджане нет, но роспропаганда так запугала россиян, что страх перевесил любовь к творчеству Тимберлейка.

Комиссия за возврат билетов составляет 30% от стоимости. Кто-то билеты пытается продать. Объявления гуляют в тематических чатах и на сервисах объявлений.

Часть российской публики планировала совместить поход на концерт Тимберлейка с посещением фестиваля Dream Fest в Sea Breeze, который пройдет с 23 по 26 июля, однако оскорбились отменой выступлений российских звезд.