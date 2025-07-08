Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное слушание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна. Он обвиняется по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Азербайджана, включая преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма и другие правонарушения.

Заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, при участии судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья — Гюнель Самедова). Обвиняемому был предоставлен переводчик на русский язык — язык, которым он владеет, а также выбранный им адвокат.

На суде дали показания потерпевшие, а также правопреемники погибших в результате преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Сабир Лятифов, выступающий в качестве правопреемника потерпевшего Эльмаддина Лятифова, сказал, что его брат погиб в результате провокации, совершенной остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Шираслан Гасанов, правопреемник потерпевшего Шамиля Гасанова, заявил, что его ребенок погиб в результате обстрела со стороны противника в направлении Агдамского района.

Асиф Шукюров в качестве правопреемника потерпевшего Шамхала Гамидова отметил, что тот погиб в результате обстрела со стороны противника в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.