Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что он проведет в течение дня еще одну встречу с президентом США Дональдом Трампом. Израильский премьер сейчас посещает Вашингтон.

Согласно заявлению канцелярии, встреча двух лидеров состоится в Белом доме в 16:30 по местному времени (00:30 по Баку).

Ранее о вероятности повторной встречи Нетаньяху и Трампа сообщало издание The Times of Israel со ссылкой на источники в офисе израильского премьера.

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 7 июля. Вечером того же дня у него состоялась первая встреча с Трампом.