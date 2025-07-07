Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny рассказал о роли Азербайджана как надёжного энергетического партнёра Европы и перспективах сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы.

Гаджиев отметил, что страны региона — традиционные друзья и партнёры Азербайджана с историческими и дружескими связями, особенно Чехия и Словакия, они важны для донесения посланий до ЕС и международных институтов.

«Страны Центральной Европы — наши надежные партнеры», — отметил Хикмет Гаджиев.

Журналисты напомнили о визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Баку в мае прошлого года с большой делегацией предпринимателей из энергетики и обороны. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что отношения основаны не только на энергетике, но и на историческом контексте с многочисленными человеческими и политическими связями.

«И в дополнение к этой традиции мы работаем над развитием экономических и торговых отношений. И энергетика является ключевым компонентом сотрудничества и партнерства Азербайджана со странами Европейского Союза», — подчеркнул помощник президента.

Хикмет Гаджиев отметил, что азербайджанский газ поставляется на европейский рынок по Трансадриатическому трубопроводу. В настоящее время Азербайджан напрямую поставляет газ в восемь европейских стран. Однако в общей сложности его используют 12 европейских государств:

«Мы не раз доказывали, что являемся надежным партнером. Причем сотрудничество в газовой и энергетической сфере осуществляется без какой-либо политической подоплеки. Это чисто коммерческий вопрос, чистый бизнес. Конечно, мы заботимся об энергетической безопасности наших партнеров».

Хикмет Гаджиев отметил, что с начала войны в Украине ЕС остро нуждался в новом энергетическом импульсе.

«И Азербайджан сыграл ключевую роль в ее решении. Мы обеспечивали Европу необходимыми поставками газа. И визит премьер-министра Фицо в Баку был частью этих обсуждений», — сказал Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что учитывая нынешние реалии в мире, Азербайджан хочет установить новое стратегическое энергетическое сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании, который был подписан с Европой.

«Но чтобы это стало возможным, нам нужны долгосрочные контракты. Теперь мяч на стороне Евросоюза. Мы просто ждем его реакции», — отметил помощник президента.