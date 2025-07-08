Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вице-премьером, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхак Даром.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили итоги переговоров между лидерами двух стран, состоявшихся в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди. Также были рассмотрены текущее состояние стратегического партнёрства между Азербайджаном и Пакистаном и перспективы расширения двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Стороны отметили, что Азербайджан и Пакистан неизменно поддерживают законные интересы друг друга по ключевым региональным вопросам, подчеркнули совпадение позиций и выразили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в интересах обоих народов.

В рамках разговора также были затронуты другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.