Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело против главы крупнейшей оппозиционной фракции «‎Армения» в Национальном собрании (парламенте) и экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна.

Об этом пишет news.am.

«В его отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что лидера оппозиции обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, отмывании денег и представлении ложных сведений в декларации о доходах.

Оганян отказался от дачи показаний.