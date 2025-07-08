Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело против главы крупнейшей оппозиционной фракции «Армения» в Национальном собрании (парламенте) и экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна.
Об этом пишет news.am.
«В его отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что лидера оппозиции обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, отмывании денег и представлении ложных сведений в декларации о доходах.
Оганян отказался от дачи показаний.