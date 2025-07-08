США надеются, что между Азербайджаном и Арменией будет подписано мирное соглашение.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Белом доме вместе с президентом Дональдом Трампом.

«Мы прекратили войну между Индией и Пакистаном. Мирное соглашение между Демократической Республикой Конго и Руандой, а также 12-дневная война, завершившаяся американской операцией, — США единственная страна в мире, которая может это сделать. Надеюсь, что вскоре будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул Рубио.