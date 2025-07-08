Пользователи соцсетей сообщают о рассылке фейковых писем с возмущением по поводу якобы опубликованного на сайте Minval.az материала под заголовком «Почему Азербайджану выгодны бесперспективные полёты российских самолётов».

В этих письмах утверждается, что в «нашем материале» Азербайджан представлен как «страна, лавирующая между Россией и Западом из страха и корыстных интересов».

Редакция Minval Politika официально заявляет: такой материал не публиковался. Распространяемые утверждения являются вымышленными и представляют собой умышленную попытку дискредитации издания перед его читателями.